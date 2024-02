Mancini vê Ceará "aguerrido" no Clássico-Rei, mas quer evolução contínua

Treinador do Vovô pontuou aspecto físico como diferencial para baixa atuação no segundo tempo do jogo diante do Fortaleza e falou sobre expectativas para o restante da temporada

Após o empate diante do Fortaleza , o treinador do Vovô avaliou em coletiva de imprensa a evolução do grupo até o momento. Mesmo com uma equipe recém formada em mãos, o profissional vê um elenco aguerrido, mas não 100% pronto.

Já se passaram 23 dias desde o início da temporada do Ceará , quando disputou o primeiro jogo, até o momento atual. Entre chegadas e saídas, o técnico Vagner Mancini vai formando o elenco alvinegro que deve buscar o acesso à Série A do Brasileirão, mas não sem antes almejar a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense.

Fazendo um recorte do Clássico-Rei, por exemplo, Mancini elogiou o primeiro tempo do Ceará, mas pontuou que na segunda etapa houve situações em que o grupo demonstrou limitações que devem ser corrigidas.

No primeiro tempo, o Ceará criou mais oportunidades de gol e, não à toa, balançou as redes com Matheus Felipe e Aylon. No segundo tempo, com um atleta a menos assim como o adversário Fortaleza, o Alvinegro de Porangabuçu recuou, cedendo à proposta de jogo do Tricolor, e as mudanças executadas pelo treinador não surgiram o efeito esperado por ele. Apesar de pontuar que não havia gostado da atuação do time na segunda etapa, Mancini não culpou as próprias mudanças feitas.

Inicialmente, ao falar sobre a atuação do time no segundo tempo quando o grupo tomou uma virada antes de conseguir alcançar o empate, o técnico destacou que a questão física foi um ponto negativo. "São apenas oito jogos, a gente não pode deixar de enxergar as coisas importantes do futebol, mas eu vi alguns atletas no início do segundo tempo perdendo a força física", ressaltou.

Mas apesar dos pontos negativos, o comandante demonstrou otimismo para uma evolução nos dias sequenciais, já que o Vovô só volta a campo no dia 28, quando enfrenta o ABC às 21h30min, pela Copa do Nordeste.

"Tenho dez dias para corrigir o segundo tempo. Sendo sincero, não gostei do segundo tempo. Tenho lição para fazer nos próximos dias. Com todo respeito as outras equipes, mas esse foi nosso primeiro grande teste e, ao meu ver, passamos no teste por enfrentarmos uma equipe que está mais tempo junta. O Ceará está no caminho certo. (...) Vamos usar os próximos 10 dias como uma intertemporada para nos prepararmos para os próximos desafios", frisou.