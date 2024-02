Saulo Mineiro marca gol de empate no Clássico-Rei e encerra jejum de sete meses

O jogador balançou as redes ao converter pênalti assinalado pela arbitragem após Pikachu, do Fortaleza, tocar a bola com a mão dentro da área

A última vez que o jogador havia balançado as redes foi em agosto de 2023, quando fez o gol da vitória diante do ABC em jogo válido pela Série B. Desde então, foram 195 dias sem marcar nenhum tento.

O atacante Saulo Mineiro voltou a marcar pelo Ceará após um jejum de quase sete meses. Ao entrar em campo aos 65 minutos do segundo tempo para substituir Facundo Castro, o camisa 73 garantiu o empate do Vovô no Clássico-Rei, nos acréscimos da partida que terminou com o placar de 3 a 3.

Na atual temporada, o jogador atuou em seis partidas e não teve, com exceção do Clássico-Rei, nenhuma participação direta em gol do Alvinegro de Porangabuçu.

Em entrevista pós-jogo, o atacante se mostrou aliviado com o gol marcado.

"Não estava vivendo um bom momento desde a minha volta, mas estou trabalhando juntamente com meu grupo. Mancini está me dando oportunidade para que nesses jogos eu possa ajudar minha equipe. Era para ser o gol da vitória, mas pelo menos empatamos e saímos com um ponto. Estava um tempo sem marcar, só Deus e minha família sabem do meu esforço, do esforço da equipe. Fico emocionado, quem trabalha duro, quem acredita e tem fé, graças a Deus pude marcar", disse o atacante.



O próximo compromisso do Ceará é nesta quarta-feira, 28, às 21h30min, diante do ABC. O jogo é válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste e acontecerá na Arena Castelão.