Vídeo flagra gesto obsceno de Paulo Victor, do Ceará, a torcedores do Fortaleza

Uma câmera do sistema de monitoramento da Arena Castelão flagrou o lateral-esquerdo Paulo Victor, do Ceará, provocando a torcida do Fortaleza com gestos obscenos no Clássico-Rei deste sábado, 17. Na filmagem, é perceptível o movimento do jogador em segurar "as partes íntimas" em direção as arquibancadas.



Após a partida, três torcedores tricolores registraram um Boletim de Ocorrência (BO) contra o atleta alvinegro. A ação teria ocorrido após a comemoração do gol de empate do Vovô, marcado por Saulo Mineiro. De acordo com os depoimentos, Paulo Victor, que passou toda a partida no banco de reservas, se dirigiu a um espaço destinado à torcida tricolor e provocou.