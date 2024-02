Ferroviário e Maracanã empatam em 0 a 0 no PV e se classificam para as quartas de final

O Tubarão da Barra chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado. As partidas de quartas de final ocorrem neste domingo, 25

Com atuação tímida, Ferroviário e Maracanã finalizaram a partida em um empate sem gols. Os times entraram em campo na tarde deste sábado, 17, no estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense.

Com o resultado, ambas as equipes se classificaram para as quartas de final do Estadual. O Maracanã enfrentará o Floresta, enquanto o Ferroviário jogará contra o Iguatu. As decisões acontecerão neste domingo, 25. Fortaleza e Ceará avançaram diretamente para as semifinais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante de poucos torcedores presentes no PV, as equipes protagonizaram uma partida sem grandes lances ofensivos. Na falta de construção de jogadas mais elaboradas, parte significativa do jogo foi marcada pelo embate físico entre os jogadores e a frequente atuação da arbitragem durante o primeiro tempo.