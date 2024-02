Com 47 mil torcedores, primeiro Clássico-Rei de 2024 tem renda de R$ 1,2 milhão

Fortaleza e Ceará protagonizaram um empate em 3 a 3 no primeiro Clássico-Rei de 2024. Válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense, o duelo entre rivais levou 47.199 torcedores à Arena Castelão na tarde deste sábado, 17.

Ao todo, o confronto entre Leão do Pici e Vovô gerou uma renda bruta de R$ 1.272.646,00, de acordo com as assessorias dos clubes. A renda líquida foi de R$ 683.809,76. Conforme acordado, o faturamento foi dividido em R$ 341.904,88 para cada time.