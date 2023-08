Com gol de Saulo Mineiro, Ceará bate ABC no Castelão e volta a vencer na Série B

O Ceará derrotou o ABC-RN por 1 a 0 na noite deste domingo, 6, na Arena Castelão, em confronto válido pela 22ª rodada da Série B. O gol foi marcado pelo atacante Saulo Mineiro, depois de jogada individual realizada nos primeiros minutos do duelo.

Foi a primeira vitória conquistada pela equipe cearense após três jogos. Antes, o Alvinegro havia perdido para o Juventude-RS e empatado com Ituano-SP e Guarani-SP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a vitória, o Vovô subiu para a nona posição na tabela, com 33 pontos. O atual quarto colocado é o Criciúma-SC, que perdeu para o Avaí-SC na rodada e soma 38. Assim, a distância de oito pontos para o G4 passa a ser de cinco. Caso o Juventude-RS supere o Vila Nova-GO nesta segunda, a diferença irá a seis.

O jogo

O Ceará, jogando para cerca de 20 mil torcedores, começou o embate pressionando o ABC em busca da vitória. Logo nos primeiros minutos, Saulo Mineiro recebeu passe de Guilherme Bissoli pelo lado esquerdo do ataque, fez jogada individual e marcou o único gol da partida.

Fazendo sua reestreia com a camisa alvinegra, o jogador demonstrou movimentação e participou bastante das ações ofensivas. Os cearenses seguiram rodando a bola em busca de espaços na defesa do adversário, que é o último colocado da Segundona.

Depois de uma saída do goleiro rival, Saulo ficou com a sobra e finalizou, mas parou no travessão. Nos últimos minutos da primeira etapa, Saulo apareceu novamente em cruzamento de Caíque e cabeceou para o gol, mas o bandeirinha sinalizou o impedimento do atacante.