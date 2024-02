Diretor jurídico do Ceará fala sobre ações trabalhistas de Zé Roberto e Caíque

Clube apontou negociação com atacante, mas decidiu não se manifestar sobre ação do volante alegando não ter sido notificado ou intimado

"Em relação ao Caíque, não fomos notificados e nós atendemos o critério de só se manifestar quando a gente é citado ou intimado de alguma demanda processual. Do Caíque não irei me manifestar", esclareceu ele.

De acordo com o diretor jurídico do Vovô, Dr. Fred Bandeira, o clube não foi notificado sobre o processo envolvendo o volante e, por este motivo, adotou o protocolo de não se manifestar sobre o assunto.

Além de comentar sobre o acordo envolvendo a compra de direitos econômicos de Barletta , o departamento jurídico do Ceará também falou em coletiva cedida nesta sexta-feira, 16, sobre as ações envolvendo o atacante Zé Roberto e o volante Caíque Gonçalves.

Conforme apurado pelo Esportes O POVO, Caíque cobra o valor de mais de R$ 107 mil por pagamentos em atraso como: parte (1/3) das férias, que usufruiu por 27 dias entre 27 de novembro e 23 de dezembro; três dias do restante do descanso, que seria indenizado; além do 13° salário integral de 2023 e de verbas rescisórias como FGTS datadas de dezembro de 2022 até dezembro de 2023 - incluindo os dois 13°'s salários do imposto no período citado.

No caso do processo envolvendo o atacante Zé Roberto, Fred Bandeira explicou que o Vovô vem fazendo uma possível negociação desde que o atleta foi liberado para assinar com o Sport e que está sendo avaliado um acordo que chegue em um bom denominador.

"Do Zé Roberto, estamos analisando. Está sendo feita uma possível negociação com o próprio atleta. Foi feita uma pré-negociação quando o atleta foi liberado para o Sport, onde ele se encontra hoje, e é um processo que estamos estudando. Em que pesa o advogado ser o mesmo, não estamos fazendo um pacote. Estamos vendo caso por caso, vendo risco processual e insegurança jurídica e estamos tentando chegar no melhor denominador pro clube", detalhou.