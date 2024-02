Mancini conquistou apenas uma vitória contra Fortaleza na carreira; veja retrospecto

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21.01.2024: Vagner Mancini, técnico do Ceará no Jogo pelo campeonato cearense de futebol, Maracanã vs Ceará. estádio Presidente Vargas. Crédito: FÁBIO LIMA

Disputando pela primeira vez na carreira o Clássico-Rei, o técnico Vagner Mancini, do Ceará, tenta neste sábado, 17, na Arena Castelão, conquistar a segunda vitória diante do Fortaleza como treinador. A partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, será disputada às 16h40min (de Brasília). Mancini duelou contra o Leão do Pici em sete oportunidades na trajetória como treinador de futebol, registrando uma vitória, três empates e três derrotas. O treinador do Ceará saiu vencedor no último confronto contra o Fortaleza. À época, treinando o América-MG, venceu o Tricolor do Pici por 2 a 1, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.