Ceará está invicto há sete jogos e ainda não perdeu na temporada de 2024

Neste recorte, o Alvinegro de Porangabuçu venceu quatro confrontos, sendo três pelo Campeonato Cearense — onde duas foram goleadas por 6 a 0 e 5 a 0 diante do Atlético-CE e Caucaia, respectivamente — e uma pela Copa do Nordeste, quando superou a Juazeirense fora de casa com um time alternativo e repleto de jovens oriundos da base.

Os três jogos restantes foram empates: um contra o Maracanã, na estreia do Estadual, e os outros dois no Nordestão diante do Altos/PI e Náutico. Considerando o contexto geral, o desempenho em números da equipe vem sendo promissor. Ao todo, nas sete partidas disputadas, o Vovô marcou 15 gols e sofreu apenas dois.

Destaque para as atuações de Erick Pulga, artilheiro e principal jogador da equipe em 2024. Em cinco jogos que esteve em campo, o atacante marcou cinco gols e deu uma assistência. Dentre os novos reforços, o paraguaio Jorge Recalde tem tido desempenho consistente, assim como os laterais Matheus Bahia e Raí Ramos.

No sábado, 17, o Ceará terá seu maior desafio até então no ano, contra o Fortaleza. Em entrevista coletiva após o empate com o Náutico na última quarta-feira, duelo em que o Vovô foi a campo com o time reserva — enquanto os titulares permaneceram na capital cearense se preparando para o Clássico-Rei —, Mancini enfatizou sobre o peso do confronto pela rivalidade.

“Eu não tenho dúvidas em afirmar que vai ser o maior teste da temporada até agora. É o nosso maior rival, é um jogo diferente, onde a gente tem que saber jogar. Mas tudo isso que está sendo construído no Ceará é exatamente para que a gente possa fazer bons jogos grandes. É importante falar que essa medida de ter vindo com o time alternativo para enfrentar o Náutico é exatamente porque eu espero contar com todos os atletas para que o Ceará possa realmente entrar forte no jogo”, explicou.

Sequência invicta do Ceará em 2024: