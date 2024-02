TRT-CE nega novo pedido de Barletta por valores de luvas e direito de imagem em outro clube

O imbróglio jurídico entre o atacante Chrystian Barletta e o Ceará segue ganhando novos capítulos. O jogador impetrou na última sexta-feira, 13, um pedido de reforma parcial da última liminar cedida pela juíza Karla Yacy Carlos da Silva, da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza.

Na última decisão, a juíza havia recusado o pedido de reconsideração do atleta pelas condições estabelecidas na liberação para que ele assinasse com um novo clube. O novo pedido foi, no entanto, negado outra vez, dessa vez pelo desembargador Plauto Carneio Porto, do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE).

No momento, Chrystian Barletta está liberado pela Justiça para assinar com qualquer outro clube de futebol. Pela questão processual por rescisão indireta com o Alvinegro de Porangabuçu, entretanto, o jogador pode receber apenas os pagamentos referentes à CLT (salário, férias e FGTS), depositando em juízo todo e qualquer valor arrecadado por luvas, direito de imagem e premiação em um possível novo clube, com o limite de até R$ 115 milhões.