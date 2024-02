Mancini reconhece que empate contra o Altos foi a pior atuação do Ceará em 2024

“Foi. Não tenha dúvida que sim (a pior atuação do ano). A gente esperava um desempenho melhor. O time acabou não conseguindo desde o começo do jogo. Nós ainda tivemos ali uns 15 ou 20 minutos de uma boa posse, de imposição, mas aos poucos o Altos foi melhorando e incomodando, até que fez o gol. Muito pela postura do Ceará, que eu não gostei. Eu acho que deveríamos ter tido uma concentração e um toque de bola bem mais rápido, que aconteceu nos últimos dez minutos”, analisou.

O treinador Vagner Mancini reconheceu, em entrevista coletiva, que o empate contra o Altos-PI no último domingo, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, foi a pior atuação do Ceará na temporada. O treinador enfatizou que não gostou da postura dentro de campo e que esperava um time com mais concentração e agilidade nas trocas de passes.

Apesar do empate dentro de casa, conquistado no último lance da partida, o treinador ponderou que o Alvinegro segue invicto em 2024 e que é o início de um trabalho, o que requer tempo e calma. Além disso, o comandante alvinegro fez questão de exaltar o torcedor presente na Arena Castelão, que segundo ele foi um elemento primordial para a equipe na reta final do jogo.

“Eu, sinceramente, e que isso não sirva de desculpa, achei que o Ceará por ter jogado quinta-feira, sentiu um pouquinho. Mas ao longo do jogo, se dificultou as coisas muito pelo gol do Altos. No final do jogo foi aquela pressão com a ajuda do torcedor. E estou aqui exaltando o torcedor, porque ele foi muito importante no jogo de hoje. Acabou nos dando a possibilidade naqueles últimos minutos de chegar ao empate, que foi importante. A equipe ainda não perdeu. É um início de trabalho e tudo denota um certo tempo. Com calma vamos chegar lá”, concluiu.