Ceará recusa proposta de clube chinês pelo meia Guilherme Castilho

Nas últimas horas, o Ceará recusou uma proposta do Shanghai Port F.C, da China, pelo meia Guilherme Castilho. A oferta do clube chinês era de 500 mil dólares por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra no valor de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 9,91 milhões), conforme apurou o Esportes O POVO.

Além da investida por Castilho, o Shanghai Port F.C acertou a contratação do volante Matheus Jussa, que pertencia ao Fortaleza. A negociação foi concretizada por 400 mil dólares, aproximadamente R$ 1,98 milhão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Deste valor, o Leão ficará com 300 mil dólares (R$ 1,48 milhão), enquanto 100 mil dólares (R$ 495 mil) serão repassados ao Oeste-SP, clube que detinha 25% dos direitos econômicos do atleta.