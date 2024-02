Em fase artilheira, Erick Pulga tem cinco gols em cinco jogos pelo Ceará em 2024

Atacante Erick Pulga no jogo Ceará x Altos, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024 Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Erick Pulga comprovou a fase artilheira neste início de temporada e marcou o gol do Ceará no empate em 1 a 1 com o Altos-PI, neste domingo, 11, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O atacante soma cinco tentos em cinco partidas pelo Vovô em 2024. Titular absoluto na ponta esquerda do ataque alvinegro, o camisa 16 atuou em quatro partidas do Campeonato Cearense e uma do Nordestão e balançou as redes diante de Atlético-CE (duas vezes), Caucaia (duas vezes) e agora contra o Jacaré.