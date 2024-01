Ceará avança por Rafael Ramos, lateral-direito do Corinthians, mas tenta adequar salário

Lateral-direito Rafael Ramos no jogo Universitário x Corinthians pela Copa Sul-Americana 2023 Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Finalizado os meses de vínculo que restam com o Corinthians, Rafael Ramos assinaria um novo contrato com o Ceará até, no mínimo, o fim de 2024. Diante deste cenário proposto pelo staff do atleta, o Ceará trabalha com duas hipóteses: firmar um acordo com o Corinthians para que o Timão pague parte do montante mensal até o meio do ano ou convencer o lateral a desistir da ideia e se adequar ao padrão salarial da equipe. Atualmente no plantel, o treinador Vagner Mancini conta com dois laterais pelo lado direito: Raí Ramos, emprestado pelo São Paulo, e o jovem Jotavê, promovido das categorias de base ao profissional. A posição é tratada como prioridade pelo Ceará no mercado da bola — assim como a de volante. Quem é Rafael Ramos? Formado nas categorias de base do Sporting-POR, o português Rafael Ramos tem 29 anos e chegou ao Corinthians em 2022 por indicação do treinador Vítor Pereira. Naquela temporada, chegou a atuar em 22 jogos pelo Timão, mas perdeu espaço no último ano, onde entrou em campo apenas sete vezes. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Em 2023, a última vez que Rafael Ramos participou de uma partida foi na vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Universitario-PER, no dia 18 de julho. Na ocasião, o lateral jogou por 55 minutos e deixou o gramado do Monumental "U" com lesão no joelho direito. Na carreira, acumula passagens pelo Orlando City e Chicago Fire, ambos da MLS, pelo FC Twente, da Holanda, e Santa Clara, de Portugal, onde viveu a melhor fase da carreira. No Corinthians, por ser reserva de Fagner e ter um alto salário, a diretoria do Timão tenta antecipar a sua saída antes do término do contrato, que se encerra no fim de junho deste ano.

