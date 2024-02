Mancini destaca atuação de Barceló: "Está disposto a ser um nove goleador"

Técnico do Ceará reitera posição de Facundo Barceló como atacante finalizador e elogia atuação do uruguaio

Autor do gol que garantiu a vitória do Ceará sobre a Juazeirense, o centroavante Facundo Barceló foi destaque da partida. Em sua primeira atuação como titular no time alvinegro, o avançado uruguaio abriu o marcador e garantiu os três pontos para o time de Porangabuçu.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Vagner Mancini comentou sobre o gol de Barceló. A respeito da atuação apresentada em campo pelo camisa 31, Mancini voltou a destacar as habilidades do jogador e sua posição de referência no ataque.