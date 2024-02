Site especializado elege Ceará como a melhor base do Nordeste pelo quinto ano consecutivo

Em meio à estreia de atletas oriundos da Cidade Vozão no profissional sob o comando de Vagner Mancini, a base do Ceará foi eleita, pela quinta vez consecutiva, a melhor do Nordeste. O ranking produzido pelo site DaBase.com.br avalia o desempenho das equipes nas competições realizadas no Brasil, dando pontuações distintas pela performance em torneios estaduais, regionais e nacionais, além das convocações de atletas para à Seleção de base.

Com 897 pontos, o Ceará figura na 11ª colocação entre os clubes do Brasil. O Palmeiras–SP lidera a lista, seguido por Flamengo–RJ, Grêmio–RS, Fluminense–RJ, Internacional–RS, Vasco–RJ, São Paulo–SP, Cruzeiro–MG, Athletico–PR e Corinthians–SP, completando o TOP-10.

Considerando apenas o Nordeste, o TOP-3 é formado por: Ceará-CE, Fortaleza–CE e Sport-PE.