Em vitória do Ceará, Mancini usa cinco jogadores que estiveram entre os relacionados da Copinha

O zagueiro Jonathan, que estreou pelo Alvinegro no Brasileirão do ano passado contra o Atlético-GO e entrou nesse jogo como titular em uma nova função, atuando como lateral direito, e o polivalente lateral Jotavê, que estreou contra o Juventude no último jogo de 2023, ganharam mais minutos com Mancini. Na segunda etapa, Yago, Steven e Pablo, artilheiro do Ceará na Copinha de 2024, fizeram suas estreias no elenco principal.

O Ceará estreou com uma vitória por 1 a 0 , sobre a Juazeirense, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2024. Na partida, que ocorreu na noite deste domingo, 4, em Juazeiro-BA, o Vovô optou por um time alternativo e Vagner Mancini promoveu a estreia de alguns atletas da base alvinegra, além de utilizar alguns jovens que ganharam minutos na reta final de 2023.

Os cinco jovens que entraram em campo estavam na lista de inscritos do Vovô para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ocorreu em janeiro deste ano, Jotavê e Jonathan foram titulares no torneio. Além deles, Pablo também era titular e foi o artilheiro do time. Mesmo relacionado, o ganês Steven não chegou a viajar para a competição em solo paulista. No período, ficou treinando entre os profissionais a pedido de Vagner Mancini.

Além dos atletas que ganharam essa oportunidade, mais nomes da base do Vovô estiveram no banco contra a Juazeirense e postularam a receber sua primeira oportunidade. O zagueiro Boateng, dupla de Jonathan na Copinha, e o volante Caiozin, de apenas 16 anos anos, estiveram na partida. Caio Rafael, que estreou pelo profissional no começo de 2023, também integrou o banco alvinegro.