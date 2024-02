Ceará volta a vencer como visitante após 14 partidas e quase oito meses de jejum

A última vez que o Ceará havia vencido fora de casa aconteceu no dia 6 de junho de 2023, contra o Atlético-GO, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir do triunfo sobre o Dragão, o Vovô não conseguiu nenhum outro resultado positivo atuando longe da capital cearense.

Após quase oito meses e 14 partidas, o Ceará deu fim ao jejum de vitórias como visitante que se arrastava desde o meio da temporada passada. A vitória por 1 a 0 sobre a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, pela estreia do clube na Copa do Nordeste, selou a sequência negativa.

Ainda na campanha da Segundona do último ano, o Alvinegro amargou, após a vitória sobre o Atlético-GO, sete derrotas e seis empates como visitante no restante do torneio. Neste ano, na estreia do Campeonato Cearense, o único jogo do Vovô “fora de casa” antes do duelo contra a Juazeirense foi contra o Maracanã. A partida, que tinha mando do Azulão e aconteceu no Presidente Vargas, terminou no 1 a 1.