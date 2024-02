Mancini começa a preparar o Ceará para o Clássico-Rei e traça estratégia para maratona de jogos

Após estreia positiva na Copa do Nordeste, vencendo a Juazeirense por 1 a 0 , o Ceará enfrenta um calendário movimentado pela frente. Com dois jogos ao longo desta semana, o técnico do Ceará, Vagner Mancini, revelou como planeja utilizar o elenco para os próximos compromissos visando o primeiro Clássico-Rei da temporada, válido pelo Estadual. Embate que ocorre no próximo sábado, 17.

“A nossa ideia agora é que a equipe de quinta-feira seja aquela que ficou no sábado e domingo só treinando para que possa jogar na quinta-feira. A ideia é fazer o jogo de quinta e o jogo de domingo para que quarta-feira, talvez, essa equipe volte a jogar diante do Náutico para que a gente possa enfrentar o clássico com todas as forças”, declarou o treinador.

Mesmo priorizando o elenco principal para os confrontos mais importantes, o técnico alvinegro defende que todos os jogadores tenham uma boa minutagem em campo, a fim de que possam dar o retorno esperado quando solicitados.

“Eu acho importante quando você altera a equipe, você dá oportunidade aos atletas que não vinham jogando e também solicitando que eles estejam aptos a entrar e jogarem no momento em que a gente tiver que utilizar. E essa semana a gente tem um jogo na quinta-feira, outro no domingo e a gente volta a jogar na próxima quarta-feira para depois enfrentar nosso maior rival. Então é importante a gente ter uma equipe que possa entrar descansada, sabendo que lá são conhecedores do sistema e da estratégia.”

No último jogo, além de escalar o time alternativo, o técnico Vagner Mancini contou, ao final da partida, com cinco nomes promovidos da base: Steven, Yago e Pablo fizeram ontem a primeira partida pelo time profissional, além de Jonathan e Jotavê que já estavam incorporados ao elenco principal.

O plantel do Ceará se reapresenta na tarde desta terça-feira, 6, no Estádio Carlos de Alencar Pinto. O próximo compromisso da equipe acontece quinta-feira, 8, diante do Caucaia, no Estádio Presidente Vargas. Líder do grupo B do Estadual, o Alvinegro de Porangabuçu recebe a Raposa Metropolitana que luta para sair da zona de rebaixamento.