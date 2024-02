Facundo Barceló é o 7º estrangeiro a marcar pelo Ceará na história; veja artilheiros

Com o tento assinalado, o centroavante de 30 anos entrou para o seleto grupo de estrangeiros que marcaram com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu na centenária história do clube

O uruguaio Facundo Barceló estreou como titular do Ceará marcando na vitória por 1 a 0 contra a Juazeirense-BA, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro–BA, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. Com o tento assinalado, o centroavante de 30 anos entrou para o seleto grupo de estrangeiros que marcaram com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu na centenária história do clube.

Barceló é apenas o sétimo gringo a marcar pelo Ceará. A lista ainda contempla os colombianos Steven Mendoza, Javier Reina e Yony González, o costa-riquenho David Madrigal, o romeno Mara Grinberg e o argentino Max Biancucchi. O levantamento é de Mauro Bastos, do perfil Histórias & Dados por Mauro Bastos.

O ranking de artilheiros estrangeiros do Ceará é liderado pelo colombiano Mendoza. Entre 2021 e 2022, o ponta-esquerda marcou 24 gols. David Madrigal, com passagem pelo Alvinegro em 2002, é o vice-artilheiro, com nove tentos assinalados.