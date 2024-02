Juíza libera Barletta, do Ceará, para assinar com outro clube; entenda

A ação trabalhista movida por Barletta contra o Ceará ganhou um novo capítulo na manhã desta segunda-feira, 5. A juíza Karla Yacy Carlos da Silva, da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, atendeu parcialmente o pedido do atacante e o liberou para assinar com outro clube até que o processo tenha um desfecho, mas com condições estabelecidas.

Outro detalhe é que o clube que contratar o Barletta neste cenário corre o risco de, depois de julgado o mérito, o jogador ter que retornar para o Ceará. Neste caso, o valor depositado em juízo terá que ser devolvido ao time contratante. Dependendo da decisão final, o atleta pode até ser condenado a ressarcir financeiramente o Ceará.

Do ponto de vista do Ceará, a decisão é coerente e não foi ruim para o clube. “Preza o direito do atleta de não ficar parado”, comentou Fred Bandeira, diretor jurídico do Vovô, em contato com o Esportes O POVO. Vale ressaltar que, enquanto o processo acontece, o Alvinegro de Porangabuçu não tem obrigação de continuar pagando o salário de Barletta.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

A defesa do atacante, por outro lado, enfatiza que ainda existem débitos em aberto de luvas, direito de imagem de dezembro e janeiro, e salário de janeiro. Na ação, os advogados de Barletta pedem uma rescisão indireta com o Ceará.

Neste caso de rescisão indireta, o jogador fica livre no mercado para assinar com qualquer outra equipe, mas o Vovô continuaria tendo a obrigação de pagar os salários até o fim do contrato firmado entre as partes, que vai até julho de 2028.