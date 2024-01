Advogado de Barletta contesta quitação de dívida e diz que atleta não desistirá da rescisão

O advogado que conduz a defesa do atacante Barletta na ação trabalhista movida contra o Ceará contestou a declaração de João Paulo Silva, presidente do Vovô, de que o clube quitou todas as pendências financeiras que tinha com o atleta. Filipe Rino, em conversa com o Esportes O POVO, ainda enfatizou que o jogador não desistirá do processo e não retirará o pedido de rescisão indireta.

Nesta quinta-feira, 25, João Paulo, em entrevista ao programa Trem Bala, afirmou que o Ceará regularizou todas as pendências com Barletta e apresentou a quitação do débito à justiça. Ainda de acordo com o mandatário, o valor “não era tão alta”.