Ceará notifica Barletta a se reapresentar e defesa do jogador emite contranotificação

Diante da notificação enviada pelo Ceará, o departamento jurídico que defende Barletta emitiu uma contranotificação alegando que, embora o Vovô tenha quitado parte dos débitos, o pagamento tardio não anula o pedido de rescisão indireta — assim, o atacante pode permanecer ou não no trabalho até a decisão final do julgamento.

A concepção do departamento jurídico do Ceará é diferente. No entendimento do clube, caso Barletta complete 30 dias de falta, a situação pode configurar como abandono de emprego. Nesta hipótese de abandono de emprego, o Alvinegro poderia rescindir o contrato do atacante por justa causa.

O Esportes O POVO teve acesso ao documento da contranotificação emitido pela defesa de Barletta. Nele, é dito que o Ceará depositou seis meses de FGTS no dia 18/01/2024, quitou o 13º Salário de 2023 em 22/01/2024 e pagou os direitos de imagem referente a outubro e novembro de 2023 em 25/01/2024.

Apesar disso, a defesa ainda cobra as seguintes pendências: luvas (R$100.000,00), direito de imagem de dezembro de 2023 (R$56.000,00), e percentual das férias integrais de 2023. Procurado, o representante do Barletta disse que não iria se manifestar até a decisão judicial sobre a rescisão.

Barletta chegou a ser apresentado para torcida em treino aberto



Antes de todo imbróglio jurídico acontecer, Barletta chegou a participar do treino aberto realizado no Presidente Vargas no último dia 13, um sábado. Na ocasião, o atacante foi apresentado aos torcedores com os demais atletas do atual elenco e participou do jogo-treino em campo.



Dias antes de mover a ação trabalhista contra o Ceará, o jogador se reuniu com o presidente do clube, João Paulo — de acordo com o mandatário em entrevista ao Trem Bala — para buscar um acordo em relação às verbas em atraso.