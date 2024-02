Com gol de Barceló, Ceará supera Juazeirense e estreia com vitória na Copa do Nordeste

Foi o primeiro tento do centroavante uruguaio com a camisa alvinegra, que fez sua estreia como titular pelo clube

Com time alternativo, o Ceará superou a péssima condição do gramado do estádio Adauto Moraes e estreou com vitória na Copa do Nordeste contra a Juazeirense-BA, por 1 a 0, com gol do uruguaio Facundo Barceló. O Alvinegro teve dificuldades no primeiro tempo, mas retornou melhor para a etapa final e conquistou o importante triunfo em partida que marcou o primeiro duelo entre os dois times na história.



O Ceará agora volta o foco para o Campeonato Cearense, onde enfrentará o Caucaia na quinta-feira, 8, às 20h30min, na Arena Castelão. Já pelo Nordestão, o próximo desafio do Vovô será contra o Altos-PI, no domingo, 11, às 16 horas, também no Gigante da Boa Vista.



Juazeirense 0x1 Ceará: o jogo



O cenário encontrado pelo Ceará no Adauto Moraes não foi dos mais fáceis. Além da dificuldade natural pela falta de entrosamento do time escalado, já que Mancini optou por uma formação alternativa em relação ao que vem usando no Estadual, o Vovô sofreu com a péssima condição do campo, repleto de irregularidades e com grama alta.