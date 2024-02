Em primeiro jogo como titular, Barceló marca gol da vitória do Ceará no Nordestão

Com assistência de Castilho, Barceló marca seu primeiro gol com a camisa do Ceará em sua estreia como titular

Contratado para ser o centroavante do Ceará na temporada 2023, o experiente uruguaio Facundo Barceló marcou o gol da vitória alvinegra sobre a Juazeirense-BA pela Copa do Nordeste 2024, na noite deste domingo, 4, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), pela primeira rodada do torneio regional.

Em jogada de bola parada, aos 8 minutos do segundo tempo, o meia Guilherme Castilho cobrou a falta na área e Barceló cabeceou para balançar as redes e decretar o triunfo por 1 a 0. O resultado garante os primeiros três pontos do Vovô no Grupo A do Nordestão.

O centroavante uruguaio fez sua primeira partida como titular da equipe alvinegra após estrear vindo do banco no jogo contra o Atlético-CE, na última quinta-feira, 4, pelo Campeonato Cearense. Diante dos baianos, formou o trio de ataque ao lado de Saulo Mineiro e Janderson.