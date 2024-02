Com vitória, Ceará encerra invencibilidade da Juazeirense no Adautão em 2024

Com a vitória conquistada neste domingo, 4, o Ceará deu fim a sequência invicta da Juazeirense atuando como mandante no Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia. Nesta temporada, o Carrossel do Sertão havia disputado cinco jogos no seu estádio antes de encarar o Vovô e acumulava três vitórias e dois empates.



Com um time alternativo, o Vovô, além da dificuldade natural do adversário, também precisou superar a péssima condição do gramado do Adauto Moraes. O campo, repleto de irregularidades, criou um cenário difícil para o Alvinegro na articulação do jogo. O gol da vitória, marcado por Facundo Barceló, aconteceu a partir da bola parada.