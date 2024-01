Justiça determina bloqueio de 40% do valor a ser recebido pelo Ceará do Bahia por Marcos Victor

Zagueiro Marcos Victor no jogo Ceará x General Caballero, na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

A 33ª Vara Cível do Poder Judiciário do Estado do Ceará deferiu nesta terça-feira, 30, a liminar de bloqueio de 40% do valor referente a 2ª parcela da compra do zagueiro Marcos Victor pelo Bahia ao Ceará devido à falta de repasse da porcentagem do Floresta. Conforme revelado pelo O POVO no dia 22 de janeiro, o clube da Vila Manoel Sátiro entrou na Justiça para o recebimento do valor, cobrando R$ 1,8 milhão ao Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A primeira parcela da compra de Marcos Victor foi depositada pelo Bahia no dia 31 de janeiro de 2023. A segunda será paga nesta quarta-feira, 31. Ao todo, a negociação custou R$ 4,4 milhões ao clube baiano. Deste total, o Floresta detém 40%, ou seja, aproximadamente R$ 1,8 milhão.