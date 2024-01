Ex-Ceará, Vina está entre os meio-campistas com mais gols no mundo desde 2020

Ex-Ceará, Vinicius Goes, mais conhecido como Vina, está entre os meio-campistas com mais gols no mundo desde 2020, de acordo com levantamento publicado pelo site de estatísticas SofaScore.

Entre 2020 e 2024, Vina marcou 52 gols, por Ceará, Grêmio e Al-Hazem. O meio-campista é o 7° entre os atletas da posição com mais tentos marcados, ficando atrás do belga Hans Vanaken (59), do sérvio Mirko Ivani (59), do hungáro Dániel Gazdag (69), do brasileiro Anderson Talisca (71), do português Bruno Fernandes (73) e do brasileiro Raphael Veiga (79).

Completam o TOP-10 dos meio-campistas com mais gols desde 2020 o brasileiro Nenê (50), o belga Kevin De Bruyne (49) e o uruguaio David Terans (49).