Mancini promoverá mudanças no Ceará contra o Atlético-CE e promete estreia de Barceló

Apesar do foco do Ceará estar na estreia da Copa do Nordeste contra a Juazeirense, o clube terá a oportunidade de assumir a classificação do Grupo B, caso vença a Águia e o Iguatu tropece diante do Fortaleza

O técnico Vagner Mancini deve promover mudanças no time do Ceará para o duelo diante do Atlético-CE nesta quinta-feira, 1°, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense, em virtude da estreia do clube na Copa do Nordeste no domingo, 4, contra a Juazeirense. Após a vitória contra o Floresta, o treinador explicou que acredita não ter condições, devido à parte física, de repetir a mesma escalação nas partidas.

“Diante do que vamos ter essa semana, certamente terei que mexer nas equipes de quinta-feira e domingo, porque não teremos condições, acredito eu, na parte física, de manter a mesma equipe. E é exatamente por isso que montamos um elenco que pudesse oferecer dois atletas por posição. Isso nos dá uma certa garantia de poder mexer na equipe no momento onde enxergamos ser necessário”, disse Vagner Mancini, técnico do Ceará.

Contra o Atlético-CE, o comandante do Alvinegro de Porangabuçu terá a oportunidade de dar rodagem ao plantel do Ceará. O lateral-direito Jotavê e o atacante Facundo Barceló, contratado para ser o 'camisa 9' do clube na temporada, devem receber oportunidades. O centroavante uruguaio, inclusive, ainda não estreou pelo time cearense, mas Vagner Mancini deixou claro que pretende utilizá-lo no confronto contra a Águia da Precabura.