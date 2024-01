Ceará abre check-ins para jogo diante do Atlético-CE, pelo Campeonato Cearense

Sócios-torcedores das categorias Vovô de Ouro e Mais Querido já podem confirmar presença no embate. Às 21 horas, será liberado o check-in dos torcedores associados pela categoria 'Campeão da Popularidade'. As recargas para os sócios Time do Povo e Consulado Alvinegro serão disponibilizadas a partir da terça-feira, 30, a partir das 8 horas.

O Ceará iniciou na tarde desta segunda-feira, 29, a abertura de check-ins para o jogo diante do Atlético-CE. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, 1°, às 20h30min, no estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada do Campeonato Cearense .

No Grupo B, o Ceará enfrenta o Atlético-CE em busca da liderança do chaveamento. Atualmente, a equipe ocupa a 2ª colocação com quatro pontos, estando atrás do Iguatu que está com 100% de aproveitamento no certame após as duas rodadas iniciais. O Atlético-CE entrará em campo em busca de sair da lanterna do Grupo A. A equipe foi derrotada nos dois jogos que já disputou e ainda não somou pontos no campeonato.