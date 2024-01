Elogiado por Mancini, Pulga foi protagonista e liderou estatísticas do Ceará em vitória

Em entrevista coletiva após o triunfo do Vovô sobre o Floresta, Mancini exaltou o amadurecimento do atacante e a forma como ele consegue incomodar a defesa adversária

Pouco aproveitado na maior parte da última temporada, Erick Pulga tem conquistado seu espaço no Ceará e feito exibições de protagonismo. Jovem, o ponta-esquerda de 23 anos passou a ganhar oportunidades com a chegada de Vagner Mancini, na reta final da Série B de 2023, e correspondeu. Não à toa, iniciou 2024 com moral no plantel, sendo titular e destaque nos dois primeiros jogos da equipe.

Na vitória sobre o Floresta no último sábado, pelo Cearense, Pulga liderou diversas estatísticas do Vovô. Dentre elas, foi o jogador que mais finalizou, acertou cruzamentos e dribles, e também o que mais concedeu assistências para finalização — em um destes lances, Jorge Recalde quase balançou as redes.