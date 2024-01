Melhor do jogo: Erick Pulga se destaca em vitória do Ceará contra o Floresta

Atacante criou oportunidades de gol para o Vovô, que venceu o Lobo da Vila neste sábado, 27, por 1 a 0 no estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense

O atacante Erick Pulga foi eleito neste sábado, 27, o melhor jogador da vitória do Ceará diante do Floresta por 1 a 0. Apesar de não ser autor do gol que levou o time ao triunfo, o camisa 16 esteve presente nas principais jogadas de ataque do Alvinegro de Porangabuçu.

No primeiro tempo, ele foi responsável por quase abrir o placar aos 12 minutos, e antes do intervalo ainda serviu um belo passe ao Recalde — que teria se transformado em assistência e gol caso o paraguaio não tivesse chutado para fora. No final do segundo tempo, Pulga ainda teve nova grande chance de balançar as redes quando, aos 45 minutos, bateu cruzado. A bola, no entanto, acabou sendo defendida por Igor Campos.

Na partida deste sábado, 27, Raí Ramos foi responsável pelo gol marcado pelo Vovô. No empate da primeira rodada, no entanto, diante do Horizonte, Pulga deu assistência para o tento marcado por Aylon.