Barceló tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Ceará contra o Floresta

O centroavante Facundo Barceló teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 26, e está devidamente apto para estrear pelo Ceará. O uruguaio era o único entre os novos contratados do Vovô que ainda não havia sido regularizado.

Com isso, o atacante fica à disposição de Vagner Mancini e poderá ser utilizado no confronto deste sábado, 27, diante do Floresta, pela segunda rodada do Campeonato Cearense. Barceló foi contratado pelo Alvinegro com a missão de ser o “camisa 9” do time na temporada de 2024.