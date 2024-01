Presidente descarta influência de atrasos salariais nos resultados do Ceará em 2022 e 2023

Sobre o tema, João Paulo enfatizou que as pendências de pagamento com jogadores ocorreram no término de ambas temporadas, e não durante. Segundo o mandatário, em 2022, a queda para a segunda divisão nacional resultou em uma redução considerável de receitas.

Convidado do programa Trem Bala desta quinta-feira, 25 , João Paulo Silva, presidente do Ceará, negou que os atrasos de salário com atletas que estiveram no elenco da temporada de 2022 e de 2023 tenha impactado negativamente o desempenho da equipe dentro de campo, sobretudo na campanha da Série A, que culminou no rebaixamento, e da Série B, onde o clube amargou a 11ª colocação.

“Não, de forma nenhuma. Até para deixar claro em relação a isso. Passamos a ter atrasos em 2022 praticamente no final da temporada. Para vocês entenderem, o contrato de direitos de transmissão da Série A, que é com a Globo e vai até o fim deste ano, ele paga 40% igualitário, 30% de audiência e 30% de performance. Como não performamos, porque caímos, perdemos os 30% de performance. Isso atrapalhou”, explicou.



“Temos as obrigações e carregamos alguns atletas que tinham contrato de Série A para jogar a Série B. Mas, para deixar claro, o atraso de salário foi praticamente no final da competição. Agora (em 2023) foi a mesma coisa. No decorrer do ano, teve uma certa dificuldade, como estamos tendo hoje”, completou.



+ Presidente do Ceará revela dívidas com o volante Zé Ricardo e o atacante Nicolas



Sobre o início de 2023, em meio a transição de diretor financeiro para presidente, João Paulo assumiu a responsabilidade de negociar as verbas em atraso com os jogadores e conseguiu manter o clube saudável financeiramente ao longo do ano, sem pendências salariais — o que acabou não se sustentando, novamente, na reta final.



“Na época eu era diretor financeiro e o Robinson praticamente já tinha se afastado, e eu tomei a frente de fazer esse contato com os atletas. Conseguimos colocar na normalidade e isso caminhou durante o ano todo. Não houve atraso de salário de um ou dois meses que atrapalhasse. Aconteceu da mesma forma em 2022, aconteceu em 2023, por conta do final da competição e queda de receita”, concluiu.



Ceará tem pendência com Vina

Do elenco de 2022, jogadores como Zé Roberto, Iury Castilho, Vina, Lima, João Ricardo e Messias finalizaram a temporada em questão com débitos a serem pagos pelo Vovô. A diretoria alvinegra, conforme noticiado pelo Esportes O POVO, entrou em acordo com todos os citados para o pagamento das pendências financeiras.