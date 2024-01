Presidente do Ceará explica por que atrasou pagamento de Marcos Victor ao Floresta

Presidente do Ceará, João Paulo Silva participou com exclusividade do quadro “Cadeira Elétrica” do programa Trem Bala, no YouTube do O POVO, nesta quinta-feira, 25, e explicou a dívida do clube com o Floresta pelo percentual da venda do zagueiro Marcos Victor. Conforme revelado pelo dirigente, a primeira parcela do pagamento realizada pelo Bahia foi destinada a um fundo de investimentos, com quem o Alvinegro de Porangabuçu tinha débito.

Durante a explicação, João Paulo também disse que o clube contava com o dinheiro da Liga Forte União para quitar a dívida de pouco mais de R$ 1,8 milhão com o Verdão da Vila Manoel Sátiro, conforme listado no processo do clube na Justiça, revelado pelo Esportes O POVO na segunda-feira, 22.

“Quando fizemos a negociação do Marcos Victor para o Bahia, foi feita uma antecipação da primeira parcela com um fundo de investimentos. O Bahia pagou direto para o fundo. Tentei negociar com o Teixeira, mas, infelizmente, nesse percurso, eu não consegui honrar. Por quê? Tivemos uma previsão de recurso da Liga que foi se estendendo, onde não acabei recebendo todo e fiquei inadimplente com o Floresta”, disse o mandatário do Ceará.