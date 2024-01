Ceará promove encontro com torcidas organizadas e firma acordo de paz

Estabelecer a paz dentro e fora das arquibancadas tem sido uma das metas da diretoria alvinegra, para que sua torcida siga reconhecida pelo país pelas festas e apoio ao time que está em campo. Vale lembrar que logo no primeiro treino aberto da equipe no ano, dia 13 de janeiro, um grupo de torcedores do Ceará entrou em confronto com policiais militares no bairro Benfica, em Fortaleza. Na ocasião, houve confusão, correria e tumulto.

O presidente do Ceará , João Paulo Silva, juntamente com o departamento jurídico do clube, realizaram uma reunião com os líderes das Torcidas Organizadas na noite desta quarta-feira, 24. O Alvinegro e os representantes das torcidas firmaram o compromisso em propiciar um ambiente pacífico nos estádios.

Cobrança do MP por ações contra violência entre organizadas

Na última segunda-feira, 22, o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), cobrou que o Ceará Sporting Club realize ações de combate à violência entre as torcidas organizadas do clube. Cobrança foi feita diretamente ao presidente da agremiação, João Paulo Silva.

Durante a reunião, o coordenador do Nudtor, promotor Edvando França, ressaltou a importância de medidas educativas aplicadas contra as torcidas organizadas Movimento Força Independente (MOFI) e Torcida Organizada do Ceará (TOC) após episódio de tumulto, agressões físicas com violência mútua e cânticos homofóbicos envolvendo as duas torcidas.