Suspenso por doping, Cléber, do Ceará, é anunciado por time amador da Bahia

Trata-se do Juventude FC, time amador do município de Quixabeira. A equipe disputará o Campeonato Municipal da região e estreia nesta quinta, 25, contra o Boca Jrs.

O anúncio ocorreu na página oficial do Juventude no Instagram, mas foi excluído minutos depois. O Esportes O POVO entrou em contato com a equipe, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Em conversa com João Paulo, presidente do Vovô, o mandatário explicou que a punição por doping não impede Cléber de jogar em times amadores.

Em dezembro de 2022, o atacante testou positivo em tamoxifeno durante um exame antidoping e foi punido, inicialmente, com oito meses de suspensão. Após ficar afastado por este período, Cléber foi reintegrado ao elenco do Ceará em julho de 2023. Na época, entrou em campo em seis jogos da Série B e não participou de nenhum gol.

Após recurso julgado em 2ª instância pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, entretanto, a punição de Cléber foi ampliada para 24 meses. Como já havia cumprido oito, restaram mais 16 meses afastado dos gramados. Diante da decisão jurídica, o atleta teve seu contrato suspenso com o Ceará, ou seja, deixou de receber salários e treinar no clube.

Vale ressaltar que o vínculo contratual de Cléber com o Ceará vai até o fim desta temporada, o que significa que o centroavante não deve mais atuar pelo clube.

Juventude FC estreia contra o Boca Jrs. nesta quinta, 25

O Juventude FC fará sua estreia na temporada nesta quinta-feira, 25, contra o Boca Juniors — mas não é o da Argentina. A partida é válida pelo Campeonato Municipal de Quixabeira, torneio amador da região.

O Juventude tem tradição no certame, sendo o atual pentacampeão. A disputa do campeonato conta com outras oito equipes, incluindo a Juventus — que carrega o mesmo escudo do tradicional time italiano.