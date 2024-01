Ações de Barletta e Zé Roberto contra o Ceará giram em torno de R$ 15 milhões

A novela envolvendo Crystian Barletta e Ceará segue ganhando novos episódios e personagens. Em conversa com o Esportes O POVO, o advogado do atleta, Filipe Rino, que também é o responsável jurídico do atacante Zé Roberto, afirmou que as ações movidas pelos dois jogadores contra o clube cearense giram em torno de R$ 15 milhões.

A defesa dos atletas alega na Justiça que o Ceará deve meses de salários, pagamentos referentes ao 13°, a férias e ao FGTS. Além disso, segundo Filipe Rino, as ações preveem cláusulas compensatórias desportivas, parcelas vincendas de direitos de imagem e, no caso de Barletta, restariam ainda valores a pagar em luvas.