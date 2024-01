Ceará inicia quitação de dívida com Barletta e deve resolver pendência até sexta, 26

Apesar do Ceará ter iniciado o processo para resolver a pendência, o departamento jurídico do jogador entende que a quitação é tardia para evitar a rescisão indireta, ação pedida no processo

Após ser acionado judicialmente por verbas em atraso, o Ceará iniciou o processo de quitação da dívida que possui com o atacante Chrystian Barletta e pagou parte da quantia nesta segunda-feira, 22. A tendência é de que o Vovô resolva a pendência com o jogador até a sexta-feira, 26. A informação é de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

No entendimento do departamento jurídico do Barletta, o processo de quitação está sendo feito de forma tardia para fins de evitar uma rescisão indireta do contrato, pedido que foi feito na ação judicial movida pelo atacante.