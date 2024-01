Ceará realizará transmissão do jogo contra o Maracanã em Porangabuçu; saiba detalhes

Conforme informou o Vovô, os portões serão abertos às 15 horas, com a presença de banda de pagode e bebida. A entrada é gratuita para os sócios

Conforme informou o Vovô, os portões serão abertos às 15 horas, com a presença de banda de pagode e bebida. A entrada é gratuita para os sócios. Para os não sócios o valor cobrado será de R$ 10. Além disso, ocorrerá o "Feirão do Sócio", na Loja Sede.

O Ceará anunciou, na tarde desta sexta-feira, 19, que realizará a transmissão da partida contra o Maracanã, pelo Campeonato Cearense, na sua sede, em Porangabuçu. A iniciativa ocorre após parte da torcida alvinegra reclamar dos preços cobrados pelo time maracanauense para o jogo, que será realizado no Estádio Presidente Vargas, no domingo, 22, às 17h30min.

Divergência de preços

Durante a semana, Ceará e Maracanã se pronunciaram sobre os valores dos bilhetes para o duelo de domingo, 22, pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Primeiro, o Vovô emitiu uma nota oficial informando que o Bicolor, mandante do confronto, não atendeu à solicitação de redução do valor das entradas.



Posteriormente, o time de Maracanaú também se pronunciou através de nota oficial e citou que não poderá mandar a partida no local desejado. Neste caso, o Estádio Almir Dutra, localizado na Região Metropolitana.



Conforme apuração do Esportes O POVO, a não realização da partida em solo maracanauense ocorre devido à falta delaudo da Polícia Militar. Até a decisão, a equipe bicolor havia conseguido apenas oslaudos de Vigilância Sanitária, Bombeiros e Engenharia.