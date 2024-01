Executivo do Ceará diz que não busca outro camisa 9 e explica semelhanças entre Barceló e Pablo

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, participou do quadro “Cadeira Elétrica”, do Trem Bala, no YouTube do O POVO, nesta quinta-feira, 18, e revelou que o clube não está buscando outro centroavante no mercado para o momento. Para a posição, o departamento de futebol contratou Facundo Barceló e promoveu Pablo, destaque da base alvinegra, ao profissional.

Drubscky enxerga em Barceló e Pablo características complementares. Durante a participação no programa, explicou que o uruguaio detém mais mobilidade, enquanto o artilheiro da base tem o perfil de centroavante mais clássico, com presença de área.

“O Barceló é um camisa nove que tem capacidade de sair da área, de jogar com dois atacantes um do lado do outro ou sendo o centroavante mais sozinho, ou atuando com três. Tem capacidade de transitar em sistemas de jogo diferentes de maneira muito tranquila, a biotipia dele ajuda a ser um centroavante mais móvel. O Pablo é de área, de mais presença, aquele centroavante que temos como costume de ver e entender como o mais clássico, por assim dizer. Acho que são características que se complementam e quem ganha com isso é o Ceará, o Mancini. Temos boas opções”, disse Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará.