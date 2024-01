Bruninho se esquiva sobre interesse do Fortaleza e explica negociação com o Ceará

O novo camisa 27 do Ceará foi emprestado pelo Atlético-MG ao clube do Porangabuçu até o fim da temporada de 2024. Antes do empréstimo, o Galo renovou o vínculo contratual do meia até o fim de 2026

O meia Bruninho foi apresentado oficialmente pelo Ceará nesta quinta-feira, 18, no Porangabuçu, em coletiva de imprensa. Questionado sobre um suposto interesse do Fortaleza antes do acerto com o Alvinegro, o jogador de 23 anos se esquivou da pergunta e focou em explicar como ocorreu a negociação com o Vovô.

"Dito isso, eu sou atleta do Atlético-MG, o Galo, e houve uma negociação com o Atlético junto ao Ceará. O Atlético me apresentou esse projeto, eu gostei, e hoje eu estou aqui", completou.

Em 2023, Bruninho foi um dos principais destaques do Guarani com dez gols marcados e duas assistências em 45 partidas disputadas. Ele dividiu a artilharia do elenco do Bugre com Derek.