Dirigente do Ceará diz que não chegou nenhuma proposta da Turquia por Matheus Bahia

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, esclareceu a situação do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que foi especulado no Galatasaray pela imprensa turca. O dirigente alvinegro esteve nesta quinta-feira, 18, na Cadeira Elétrica do Trem Bala e comentou sobre o assunto.

"(Não chegou) absolutamente nada, zero. Nem para o Bahia nem de clube turco. Ainda que chegasse, chega para o Bahia (detentor dos direitos federativos e econômicos do atleta). Mas não chegou. A gente sabe que isso pode acontecer, como qualquer outro atleta. Inclusive, ontem (quarta-feira, 17/1), ele foi registrado no BID. Está 100% regularizado para estar apto a jogar pelo Ceará", afirmou Drubscky.