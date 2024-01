Apesar de imbróglio, jogo entre Ceará e Maracanã será realizado no PV

Mandante do embate, Maracanã tentou fazer com que partida fosse realizada no estádio Almir Dutra, em Maracanaú

Ceará e Maracanã se enfrentam neste domingo, 21, às 17h30min, pela rodada de abertura do Campeonato Cearense. Apesar da proximidade cada vez maior da data do jogo, a venda de ingressos ainda não foi divulgada por conta de um imbróglio entre os clubes quando ao local do jogo, mas a partida deverá ser realizada no estádio Presidente Vargas, conforme apurado pelo Esportes O POVO.

A avaliação de mudança ocorreu por solicitação do grupo mandante. O time da região metropolitana de Fortaleza deseja que o jogo seja realizado no estádio Almir Dutra, localizado em Maracanaú, para fazer valer o mando de campo. Para que o novo local fosse aprovado, entretanto, era preciso que laudos de funcionamento fossem apresentados para a Federação Cearense de Futebol (FCF) em um tempo hábil de dez dias.

Apesar de ter recebido jogos no Cearense de 2023, no início do ano, o estádio Almir Dutra foi dado como inapto a receber jogos em uma vistoria feita meses depois, em setembro daquele ano. Presidente do Maracanã, Renê Pessoa explicou ao programa Trem Bala, do O POVO, que novos laudos seriam entregues na tarde desta terça-feira, 16, para a FCF e que é desejo do prefeito da cidade, Roberto Pessoa, que a partida seja realizada no local.