Executivo do Ceará explica características de Bruninho: "Habilidoso e inteligentíssimo"

Executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky elogiou nesta quinta-feira, 18, durante participação no quadro “Cadeira Elétrica”, do Trem Bala, no YouTube do O POVO, a capacidade técnica do meio-campista Bruninho, contratado por empréstimo do Atlético-MG após se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani. Essa será a 2ª vez que o dirigente trabalhará com o atleta de 23 anos na carreira.

Drubscky explicou que Bruninho pode atuar como ponta-esquerda e centralizado. Descrito como “inteligente” pelo dirigente, Bruninho atuou nas funções no Guarani sob o comando de Umberto Louzer na equipe paulista. Em 2023, participou de 45 partidas, registrando 10 gols e duas assistências.

“Bruninho é um atleta que conheço há muitos anos, desde a época de base, quando atuava pelo Atlético-MG e eu estava no Cruzeiro. Acompanho há muito tempo e tive a oportunidade de levá-lo para o Sport em 2020. E no Guarani, em 2023, não o levei, mas ele estava lá, fazendo, talvez, o melhor ano da carreira dele até então. É um atleta extremamente habilidoso, com muita qualidade técnica, de boa relação com a bola, inteligentíssimo apesar da idade. Pude ver (no Guarani) um atleta muito mais maduro, conseguindo colocar a inteligência para dentro do jogo, até desenvolvendo a capacidade de jogar em outas posições. Jogou aberto pela esquerda e depois voltou como meio-campista centralizado”, disse Drubscky.