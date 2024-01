Agora no Ceará, Raí Ramos relembra conselhos de Rafinha no São Paulo: "Agregou muito"

Apresentado oficialmente no Ceará, o lateral-direito Raí Ramos não escondeu a admiração que tem por Rafinha, referência de posição com quem trabalhou no São Paulo na última temporada. O novo jogador do Vovô também ressaltou o foco do elenco na conquista do Campeonato Cearense, mas sem deixar de lado as demais competições.

Raí Ramos e Rafinha foram parceiros e concorrentes na lateral-direita do São Paulo em 2023. O atleta do Vovô, que já tinha o experiente jogador como referência antes de chegar no clube paulista, relembrou as experiências positivas que teve no dia a dia ao lado do ex-Bayern de Munique e enfatizou que espera conseguir colocar tudo em prática no Alvinegro de Porangabuçu.