Ceará negocia empréstimo do atacante Pedrinho para o Avaí

Atacante Pedrinho no jogo Ceará x Avaí, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023 Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

O Ceará negocia o empréstimo do atacante Pedrinho ao Avaí. No clube desde março de 2023, o camisa 27 atuou em apenas 11 partidas, sem registrar gols e assistências. Pedrinho chegou ao Alvinegro de Porangabuçu após se destacar pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca. No clube, atuou em 14 partidas, com quatro gols e três assistências. O contrato tem duração até o final deste ano, e o Vovô é dono de 50% dos direitos econômicos. Revelado pela Ponte Preta, Pedrinho ainda tem passagem pelo Akritas Chlorakas, do Chipre.