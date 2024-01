Reforço do Ceará, Facundo Castro desembarca em Fortaleza e se apresenta ao Vovô

Novo atacante do Ceará, Facundo Castro desembarcou em solo cearense na tarde desta quarta-feira, 10. Na oportunidade, o jogador uruguaio foi recepcionado pelo assessor de futebol Ricardinho e por torcedores alvinegros no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Em seguida, o atleta foi levado até a sede do Vovô, em Porangabuçu, onde conheceu as instalações e conversou com os novos companheiros de time. Aos 28 anos, o jogador, que acumula passagens pelo futebol chileno e uruguaio, chega para defender o Alvinegro de Porangabuçu até o final de 2024.