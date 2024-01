FPF altera sede do Ceará para duelo contra São Paulo pela Copinha; entenda

Alocado no município de Leme, cerca de 194 quilômetros da capital paulista, o Ceará atuava no Estádio Municipal Bruno Lazzarini

Líder do Grupo 8 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Ceará precisará mudar de sede por determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF) para o duelo eliminatório diante do São Paulo, marcado para sexta-feira, 12, em horário a definir.

Alocado no município de Leme, cerca de 194 quilômetros da capital paulista, o Ceará atuava no Estádio Municipal Bruno Lazzarini. No entanto, após o duelo contra o Lemense, pela 3ª rodada, os burburinhos de mudança de sede iniciaram, com o delegado da partida propondo a ida do clube cearense para Araraquara, sede do São Paulo na 1ª fase.

Por regulamento, a FPF designa o mando de campo da eliminatória considerando critérios técnicos, de segurança e logística. Para o Ceará, conforme apurado pelo Esportes O POVO, o motivo alegado seria a incapacidade do Estádio Municipal Bruno Lazzarini para comportar a torcida do São Paulo.