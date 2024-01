Ex-Ceará, Marcos Victor encontra Haaland em pré-temporada do Bahia em Manchester

O encontro entre os atletas foi publicado pelo Tricolor da Boa Terra nas redes sociais e gerou diversos comentários por parte da torcida baiana. O clube brasileiro realizará período preparatório no CT do City até o próximo dia 21 de janeiro.

O zagueiro Marcos Victor, que atuou pelo Ceará em 2022, encontrou o atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, nesta quarta-feira, 10. O momento ocorreu durante a pré-temporada do Bahia na cidade inglesa.

Marcos foi adquirido pelo Bahia em dezembro de 2022 junto ao Ceará. No Alvinegro, ele disputou 12 partidas e, apesar do curto período no clube, era querido pela torcida. A transação do defensor para o clube baiano rendeu 700 mil euros (R$ 3,9 milhões na cotação da época) aos cofres do Vovô.